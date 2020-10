Cum s-a produs accidentul din apropiere de Harsova. Cinci persoane au ajuns la spital Astazi, in jurul orei 08.00, politistii rutieri au fost sesizati despre producerea unui accident rutier pe DN 2A, intre doua autoturisme care circulau in aceeasi directie, dinspre Constanta catre Harsova, conduse de 2 barbati, de 29, respectiv 64 de ani.In urma impactului, ambele autoturisme au parasit partea carosabila, unul catre stanga sensului de mers, unde a intrat intr un sant de colectare a apei, iar celalalt catre dreapta, pe camp.In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala usoar ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

