Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au identificat barbatul care a fost gasit decedat in data de 07 noiembrie a.c., pe strada Oborului, in canalul de colectare a apelor. Acesta este un baimarean de 58 de ani. In continuare, se efectueaza cercetari in vederea stabilirii imprejurarilor și cauzei producerii decesului. Descoperire…

- Doua fete in varsta de 11 si 16 ani, care traversau o strada din Turda, judetul Cluj, pe trecerea de pietoni, au fost accidentate, miercuri seara, de o masina condusa de un barbat de 85 de ani, informeaza News.ro. Accidentul a avut loc miercuri seara, pe strada Avram Iancu din municipiul Turda. ”Din…

- Marti, 08 noiembrie, la ora 14.07, polițiștii baimareni au fost sesizați de un barbat de 34 de ani, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca intr-un apartament a gasit mai multe baxuri de țigari. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca apelantul impreuna cu un barbat de 73 de…

- Ieri, 07 noiembrie, polițiștii baimareni au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca, pe strada Oborului, in canalul de colectare a apelor, a fost identificata o persoana decedata. „La fața locului, polițiștii au identificat cadavrul unui barbat. Pana in momentul de fața nu a putut fi stabilita…

- Ieri, 01 noiembrie, la ora 17.45, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca un barbat este agresat fizic de catre mai multe persoane. La fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind un barbat de 25 de ani din Baia…

- Politistii rutieri au anuntat primele concluzii ale anchetei facute in cazul accidentului petrecut, joi seara, pe strada 20 Decembrie din Lugoj. Oamenii legii au anuntat ca vina ii apartine unui sofer, care nu s-a asigurat la iesirea de pe strada Avram Iancu. "Un barbat, in varsta de 29 de ani, a condus…

- In noaptea de 27 august, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel de urgența 112 despre faptul ca un barbat conduce un autoturism pe strada Victoriei, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Avand in vedere cele sesizate, polițiștii au oprit pe strada Victoriei, un autoturism, la volan…

- Marti, 16 august, la ora 13.10, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au intervenit la un accident rutier produs pe strada Decebal din localitate. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 52 de ani din Ocna Șugatag, aflata la volanul unui autoturism, ajunsa la intersecția…