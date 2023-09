Stiri pe aceeasi tema

- O noua ediție a indragitului eveniment „Balul strugurilor”, organizat in fiecare toamna in orașul sarbesc Varșeț și asezonat cu multe mancaruri la ceaun și la gratar, vin și muzica, va avea loc și in acest an, intre 14 și 17 septembrie. Culesul viilor este una din cele mai vechi sarbatori ale orașului,…

- Articolul VIDEO A inceput culesul strugurilor in faimoasa podgorie de la Pietroasele. Muncitorii pot caștiga 200 de lei pe zi se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Curge primul must de anul acesta. Se intampla la Stațiunea de Cercetare pentru Viticultura Pietroasele, din județul Buzau, unde se…

- Curge primul must de anul acesta. Se intampla la Stațiunea de Cercetare pentru Viticultura Pietroasele, din județul Buzau, unde se produce Tamaioasa cea mai aromata. Zilierii au intrat deja la cules in vie, pentru a aduna strugurii mari și zemoși. Pot caștiga și 200 de lei pe zi

- Vremurile zilierilor care veneau la cules de struguri vor disparea in curand. Pentru ca gasesc greu muncitori, fermierii au inceput sa faca imprumuturi bancare si sa cumpere utilaje de recoltat via. Ei spun ca investitia este rentabila.

- Zilele stresante la job fac parte din peisajul cotidian si sunt multi cei care nu reusesc sa se relaxeze cu adevarat, acasa. Solutii exista mereu, iar daca citesti randurile urmatoare, vei descoperi cateva recomandari practice pe care sa le adopti in "meniul zilnic" de acasa pentru a te bucura de relaxarea…

- Un management eficient al datoriilor, reforma sistemului fiscal, crestere economica si crearea de locuri de munca se numara printre prioritatile imediate ale ministrului Finantelor, Marcel-Ioan Bolos.

- Societatea Tiger Somes Impex S.A, producator de hartie de ambalaj, angajeaza referent comercial intern. Suntem in cautarea unor persoane ambițioase și dornice sa se alature echipei noastre dinamice, care sa contribuie la procesul de dezvoltare. CERINȚE OFERIM : Așteptam CV-urile voastre pe [email protected] sau…

- Un restaurant din California a fost obligat sa plateasca 140.000 de dolari in salarii restante și daune angajaților dupa ce a angajat un preot pentru a „smulge marturisirile" angajaților, in ceea ce anchetatorii numesc „cele mai nerușinate" acte de corupție pe care un angajator le-a facut impotriva…