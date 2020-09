Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus inregistreaza o creștere a numarului de cazuri in mai multe state din toata lumea. Intalnirile intre prieteni sau familii vor fi interzise in al doilea oras ca marime din Marea Britanie, tocmai din acest motiv. Vineri, in Marea Britanie au fost raportate 3 539 de cazuri de infectari…

- Potrivit comisarului european pentru piața interna, Thierry Breton posibilitatea ca Uniunea Europeana sa urmeze exemplul Statelor Unite și sa urmareasca interzicerea TikTok este exclusa. Comisarul european pentru piața interna, Thierry Breton, afirma ca ințelege ingrijorarile președintelui american…

- Companiile americane din Golful Mexic au redus productia de petrol cu 82% si pe cea de gaze cu 59%, din cauza uraganelor, dar intre timp angajatii au inceput sa revina la lucru, potrivit datelor publicate sambata de Departamentul de Interne al Statelor Unite, transmite Reuters.Potrivit datelor…

- Impactul semnificativ asupra economiilor in cel de-al doilea trimestru din 2020 a fost cauzat de restricțiile severe impuse pentru a limita raspandirea coronavirusului. In Romania, starea de urgenta instituita in perioada 16 martie-14 mai a produs efecte serioase asupra economiei. Pentru…

- Presedintele Donald Trump a prezentat sambata noi masuri prin care se acorda asistenta milioanelor de americani amenintati de spectrul somajului si al evacuarii din locuintele inchiriate ca urmare a crizei generate de pandemia de COVID-19, masuri adoptate prin ordine executive in absenta convenirii…

- Economia SUA a inregistrat in trimestrul doi din 2020 cel mai sever declin de la Marea Recesiune, a anuntat joi Departamentul american al Comertului, in urma colapsului cheltuielilor gospodariilor si a investitiilor companiilor, in timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit DPA si Reuters.Potrivit…

- Economia SUA a inregistrat in trimestrul doi din 2020 cel mai sever declin de la Marea Recesiune, a anuntat joi Departamentul american al Comertului, in urma colapsului cheltuielilor gospodariilor si a investitiilor companiilor, in timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit DPA si Reuters,…

- Economia SUA a inregistrat in trimestrul doi al anului 2020 cel mai sever declin de la Marea Recesiune, a anuntat Departamentul Comertului. Prabușirea cheltuielilor gospodariilor si a investitiilor companiilor pe perioada pandemiei a dus la aceasta situație, transmit DPA si Reuters, citate de Agerpres.