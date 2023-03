Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Microplantele, garnitura perfecta pentru o cina gatita acasa. O tanara din Sebeș cultiva și vinde cele mai ”moderne” legume Microplantele, un cuvat folosit tot mai des de cei pasionat de gatit, sau care se vede tot mai des in meniul unor restaurante din Alba Iulia și Romania. Microplantele sunt…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu, a afirmat luni, 6 martie 2023, ca femeile din Romania indeplinesc mai multe roluri – mama, sotie, contabil al familiei -, „o raspundere grea”, mai ales intr-o perioada dominata de crize sociale majore. Stiu ca nu e usor sa fii femeie in Romania si pe langa rolul de mama…

- De la femeia care conduce cea mai mare și influenta companie din Romania și pana la prima directoare de uzina auto din țara, mediul de business romanesc a facut progrese in ultimele decenii in ceea ce privește promovarea femeilor in funcțiile esențiale...

- Au hotarat sa stea in Romania ca sa fie mai aproape de casa. Și-au adus viața de dinainte de razboi in telefoanele mobile, pline cu poze. Nu pot uita nici acum cat de mare a fost panica atunci cand rușii au dat primele atacuri. Este povestea Nataliei și a surorii ei, Anastasia.

- White Image, companie de e-mail marketing din Romania, a inregistrat in 2022 o cifra de afaceri de peste 1 milion de euro, pe fondul cererii crescute pentru servicii de dezvoltare de baze de date, strategie și creație. Pentru 2023, in contextul in care brandurile obțin rezultate din ce in ce mai slabe…

- Prima echipa RO-USAR, dislocata in 6 februarie in Turcia, in urma cutremurelor care au afectat țara, s-a intors miercuri noaptea in Romania, fiind intampinata de premierul Nicolae Ciuca, de ministrul de Interne, Lucian Bode și de șeful DSU, dr. Raed Arafat, precum și de membri ai comunitații turce.

- Deși traim in secolul 21, femeia este inca portretizata negativ in societate și este deseori considerata inferioara barbatului. Acest lucru este evidențiat de numeroase situații, fie ca vorbim despre stereotipuri, violența de gen sau gradul de implicare a femeilor in sfera politica.