Cum renaște miraculos calea ferată în România. Efectul pandemiei de COVID: "În 2023 pot începe neobișnuit de multe lucrări" Infrastructura feroviara din Romania este lasata in paragina de decenii, motiv pentru a ajuns extrem de deteriorata, generand scaderea rușinoasa a vitezei medii de circulație a trenurilor. La mijlocul anului 2022, statistica indica faptul ca un tren de pasageri avea in medie 40-50 de kilometri pe ora, iar un marfar ajungea la destinație parcurgand distanța cu aproximativ 15-20 de kilometri la ora. In anul 2000, Romania avea 11.000 de kilometri de șina de cale ferata, fiind in top la acest capitol in Europa. In ultimii 20 de ani, a pierdut cateva de kilometri din cauza starii precare… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

