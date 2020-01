Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Virusul ucigaș a ajuns in Romania: Pasager suspect de infectie cu coronavirus, pe Aeroportul Otopeni. Autoritațile sunt in alerta maxima Virusul ucigaș a ajuns in Romania, iar autoritațile sunt in alerta maxima și au luat masuri fara precedent. Un barbat suspect a fost descoperit pe Aeroportul…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile (6 zile construcția) 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP și preluate de agerpres.Vezi și: BREAKING - Atac armat in Germania:…

- Patru persoane din Thailanda sunt infectate cu noul coronavirus identificat in China, crescand temerile la nivel global cu privire la aparitia unei epidemii, au informat autoritatile, citate de DPA. Ministerul Sanatatii Publice a precizat miercuri intr-o declaratie ca inca doua persoane au fost testate…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a comentat posibilitatea ca epidemia de coronavirus care s-a declansat in China sa ajunga si in Romania. Astfel, Rafila crede ca riscul exista chiar daca acesta este redus.

- Autoritațile de la noi sunt in alerta din cauza virusului misterios din China! Cronavirusul se raspandește de la om la om și deja au fost raportate cazuri in multe țari de pe glob. Ministerul Sanatații anunța ca primeri !

- Autoritatile romane propun achizitia de termo-scannere pentru amplasarea pe aeroporturile internationale, pentru a fi depistate persoanele cu febra, in vederea prevenirii aparitiei si raspandirii unor infectii cu coronavirus similar celui aparut in China. De asemenea, s-a stabilit ca eventualele cazuri…

- Autoritațile chineze au anunțat ca in ultimele doua zile au depistat 139 de noi cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus, iar trei pacienți au decedat, relateaza site-ul postului BBC News.

- Numarul persoanelor deja infectate cu virusul misterios din China este mai mare decat se spune oficial, susțin experți britanici citați de BBC. Doua persoane au murit din cauza virusului care a aparut in orașul Wuhan.