Stiri pe aceeasi tema

- Academicianul Costel Vanatoru spune ca roșiile au semne vizibile prin care cunoscatorii iși dau seama daca au fost tratate excesiv. Ar trebui sa ne ridice un semnal de alarma in special roșiile țuguiate, foarte tari, cu cotor lemnos, o culoare anormala in interior și lipsite de semințe. Horticultorul…

- Academicianul Costel Vanatoru spune ca tomatele au semne vizibile prin care cunoscatorii iși dau seama daca au fost tratate excesiv. Ar trebui sa ne ridice un semnal de alarma in special roșiile țuguiate, foarte tari, cu cotor lemnos, o culoare anormala in interior și lipsite de semințe.Horticultorul…

- Casatorit de 50 de ani cu o romanca, reputatul istoric britanic Dennis Deletant a rememorat pentru „Adevarul” piedicile puse de autoritațile din Romania comunista in obținerea pașaportului pentru soția sa.

- Ambasada SUA in Romania a organizat, pe 25 aprilie, un eveniment in fața Palatului Culturii din Iași. Potrivit Dezvaluirea, niciun membru PSD nu a participat la expoziția organizata de ambasadoarea SUA. Liderii locali ai PSD nu au raspuns la incercarea „Adevarul” de a primi un punct de vedere.UPDATE:…

- Mai mulți jurnaliști ucraineni s-au refugiat din calea razboiului in Romania și au reușit sa-și continue munca in redacțiile de aici grație colegilor romani care i-au cooptat in echipele lor. Una dintre aceste redacții este Context.ro, o platforma fondata in 2022 de jurnaliștii Attila Biro, Cristian…

- Zeci de percheziții au loc miercuri in Romania și in Republica Moldova. La percheziții a fost descoperit primul laborator clandestin de produse anabolizante din Romania – anunța anchetatorii. S-a aflat ca acțiunea implica derularea a 15 percheziții la noi in țara și a 22 de percheziții domiciliare pe…

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, ne-a dezvaluit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, valoarea reala a pensiei sale, dar și cum se descurca, lunar, impreuna cu fiica studenta, din acești bani. Ne-a precizat și ca nu mai vrea sa fie compatimita, chiar daca are 84 de ani. Ce spune…

- O aeronava C - 130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a executat luni o misiune de asistența umanitara internaționala in sprijinul Republicii Arabe Siria, pentru transportul unor medicamente și produse medicale, in contextul eforturilor de combatere a efectelor negative ale