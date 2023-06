NASA a reusit un pas importat in imbunatatirea vietii astronautilor de pe Statia Spatiala Internationala. Sistemul ECLSS (Environmental Control and Life Support System) e acum capabil sa recicleze 98% din toata apa pierduta de astronauti. Se va recicla deci perspiratia si urina astronautilor in mare proportie, iar sistemul nu e chiar departe de acele Stillsuts din cartea si filmul „Dune”. O parte dn ECLSS foloseste sisteme avansate de dezumidificare pentru a captura umezeala provocata de respiratia astronautilor, dar si de perspiratia lor, pe masura ce isi fac sarcinile zilnice. Un alt sistem,…