- Vara urmatoare zeci de mii de fani ai sportului vor calatori in Japonia pentru a asista la Jocurile Olimpice, iar autoritatile de la Tokyo au importat Ebola si alte patru virusuri periculoase pentru a pregati teste de depistare in cazul in care, printre turisti se vor afla si persoane infectate cu aceste…

- Turnu Magurele. UTA joaca, maine seara, un meci extrem de important in economia clasamentului, contra celor de la Turris, la Turnu Magurele, de la ora 19.30, in direct la Digisport 1. Antrenorul echipei UTA, Laszlo Balint e increzator și spune ca elevii sai sunt pregatiți de marea…

- Candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, spune ca romanii nu trebuie sa mai accepte „acea logica meschina: «dom'le, sa fure, dar sa faca si pentru noi ceva»“ si sustine ca nu vrea sa invete „cum au mers lucrurile in Romania“, ci vrea sa schimbe aceste lucruri.

- STRATEGIE ASCUNSA.. Partidul National Liberal viseaza inca de pe acum la noua guvernare, in care vor sta in fruntea mesei si vor imparti banii, cum cred ei de cuviinta. „Putem sa anticipam inca de acum faptul ca solutia benefica pentru Romania inseamna un guvern suplu, european, cu 15 ministere, format…

- 'Mediul de securitate sufera noi mutatii care incep sa fie recunoscute de principalii actori in domeniu. Un exemplu in acest sens este declararea de catre NATO a spatiului cosmic ca domeniu operational si adoptarea unei noi politici in acest sens. Daca in urma cu cativa zeci de ani mediul de securitate…

- Toți cei 237 de parlamentari care au semnat moțiunea de cenzura inițiata de PNL au acceptat sa voteze la vedere in momentul in care moțiunea va fi dezbatuta in Parlament, a anunțat Adrian Oros, vicepreședinte al PNL. PNL, USR, PMP, UDMR, ALDE, cat și o parte a grupulului parlamentar al minoritaților…

- Realitatea augmentata și noile tehnologii sunt din ce in ce mai prezente in lumea editoriala, multiplicand modurile in care putem citi și intelege un text, prin care putem patrunde in lumea unor personaje și a unor povești. Samsung Romania lanseaza in aceasta toamna o noua experiența captivanta cu dARe…

- Gigi Becali, finanțatorul FCSB, este convins ca echipa din subordine este favorita in derby-ul cu CFR Cluj din cadrul etapei a zecea a Ligii 1. FCSB - CFR Cluj se joaca duminica, 22 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 20:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. „E normal sa fim favoriți. Jucam acasa,…