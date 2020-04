Stiri pe aceeasi tema

- Un cartier intreg din orasul Babadag a intrat in carantina dupa ce 12 persoane din 49 testate pentru coronavirus au fost confirmate pozitiv. In ultima perioada s-au intors din strainatate 900 de persoane in orasul Babadag.

- „Iata-l pe omul care a fabricat si vandut virusul corona Chinei. Este vorba despre profesorul Charles Lieber, seful departamentului de chimie si biochimie al universitatii Havard. Acesta tocmai a fost arestat conform unei surse din interiorul autoritatilor americane", este legenda postarii. In sprijinul…

- Un numar de 589 de persoane se afla in carantina institutionalizata, alte 4.141 se afla in autoizolare la domiciliu in judet, iar 2.445 au iesit din autoizolare, in judet, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Prefecturii Suceava, Diana Gasparel, conform Agerpres.Citește și: VIDEO…

- Suceava este de astazi in carantina totala, la intrarile in zona de securitate sunt puncte de control, pot intra și ieși doar mașinile care aprovizioneaza magazinele și sucevenii care lucreaza in afara orașului. In Suceava sunt sute de cazuri de coronavirus și peste 30% din persoanele cu COVID-19 au…

- Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 1.556 persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19, iar alte 13.646 persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala, anunța, joi, GCS, anunța MEDIAFAX.„Pana…

- Patru persoane au murit in urma prabusirii hotelului plasat in carantina impotriva coronavirusului in estul Chinei, a transmis duminica ministrul chinez al Situatiilor de urgenta, scrie AFP.

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…

- Autoritatile italiene au organizat o reuniune de urgenta, dupa anuntul primului european ucis de coronavirus, iar cifrele date publicitatii sunt extrem... The post Peste 50.000 de oameni din 10 orase din Italia, dintr-o regiune plina de romani, in carantina din cauza epidemiei de coronavirus appeared…