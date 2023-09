Cum provoci înflorirea de toamnă a trandafirilor: truc simplu de la grădinari experimentați A doua și, uneori, a treia inflorire a trandafirilor este un adevarat cadou pentru toți cei care cultiva aceste flori de lux in gradina lor. Din pacate, a doua inflorire nu este intotdeauna luxurianta. Dar gradinarii experimentați știu cum sa remedieze acest lucru. Trandafirii sunt, fara indoiala, cele mai populare flori din gradini și nu este greu de ințeles de ce. Sunt versatili, vin in multe culori și varietați și, de asemenea, miros pur și simplu divin. Soiurile moderne de trandafiri infloresc de mai multe ori pe sezon. Toamna este una dintre cele mai bune perioade de inflorire a trandafirilor,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

