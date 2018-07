Cum prevenim iritațiile de la căldură Deși nu reprezinta o afecțiune care sa puna în pericol sanatatea, iritația de la caldura poate fi o problema deranjanta din punct de vedere estetic și un motiv de disconfort, mai ales în cazul celor mici.



Domnul doctor Laurențiu Vladau, specialist dermatolog, a explicat de ce apare aceasta iritație vara și cum poate fi ea prevenita. Așa numita “iritație la caldura&" sau sudamina apare atunci când corpul transpira mai mult decât de obicei, astfel explicându-se faptul ca ea este întâlnita mai frecvent în timpul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

