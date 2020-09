Cum prepari o băutură răcoritoare și plină de vitamine Daca iti plac murele si vrei sa te bucuri de aroma lor minunata si iarna, siropul este o varianta excelenta. Asa prepari o bautura racoritoare si plina de vitamine. Este o reteta usor de facut. Siropul de mure, o bautura aromata si racoritoare Murele sint printre cele mai iubite fructe ale verii, iar in perioada rece sint mai greu de gasit chiar si in supermarketuri. Daca vrei sa te bucuri de gust Citeste articolul mai departe pe noi.md…

