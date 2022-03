Stiri pe aceeasi tema

- Este ziua a noua a razboiului din Ucraina si deja e clar ca nu se va termina curand. In ciuda restrictiilor impuse Rusiei de majoritatea tarilor democratice, Vladimir Putin nu da inapoi. 90% din armata sa e plasata la granita Ucrainei, potrivit Pentagonul

- ZiarMM transmite sambata, 12 februarie, in direct meciul dintre CS Minaur Baia Mare și PAOK Salonic la handbal masculin. Jocul va incepe la ora 18.00 și conteaza pentru 16-imile EHF European Cup. In etapa anteriora, echipa baimareana a eliminat pe RK Partizan Belgrad. Partida va putea fi urmarita pe…

- Presedintele Klaus Iohannis viziteaza, vineri, impreuna cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, din județul Constanța, a anuntat Administratia Prezidentiala.

- Premiile Oscar 2022. Ce știm pana acum despre ceremonie! Cand se vor desfașura Premiile Oscar 2022? Cea de-a 94-a ediție a premiilor oferite de Academia Americana de Film va avea loc pe 27 martie. Se va desfașura la Dolby Theatre din Los Angeles. Cum pot fi urmarite Oscarurile? Așa cum s-a intamplat…

- Nominalizarile Oscar 2022. Cine va caștiga anul acesta? Academia Americana de Film tocmai a anunțat oficial nominalizarile la Premiile Oscar 2022. Pentru ediția din acest an, au fost luate in calcul producții lansate in perioada 1 martie – 31 decembrie 2021. O perioada in care mulți dintre noi au bifat…

- Nominalizarile la Oscar vor fi anunțate marți, 8 februarie, cu o categorie extinsa pentru „cel mai bun film”, care se spera ca va face loc pentru o gama mai larga de filme. The Power of the Dog, Belfast și West Side Story se numara printre filmele care se așteapta sa... The post Premiile Oscar: Hollywood…

- Calvin Harris a devenit fermier, dar nu orice fel de fermier: și-a cumparat o ferma uriașa in Ibiza, dupa cum noteaza Daily Mail. Superstarul in varsta de 38 de ani și-a dorit sa renunțe la stilul de viața stralucitor de la Hollywood. Totul in favoarea unei vieți mai liniștite in Ibiza. Harris și-a…

- Pe 25 decembrie 1989, dupa caderea regimului comunist din Romania, Televiziunea Romana transmite in direct, pentru prima data, slujba de Craciun de la Patriarhia Romana. Pe 25 decembrie 1989, dupa caderea regimului comunist din Romania, Televiziunea Romana transmite in direct, pentru prima data, slujba…