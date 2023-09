Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu, șoferul care a omorat doi tineri in stațiunea 2 Mai dupa ce a consumat droguri, a fost audiat joi, la sediul DIICOT. Tot acolo au fost și parinții lui, pentru a da declarații. Mama sa a fost reținuta pentru 24 de ore, dupa ce ar fi incercat sa șantajeze martorii din dosar. Anchetatorii […]…

- Din acest weekend, parcarea Aeroportului Iasi va fi redeschisa partial, „ceea ce inseamna ca nu va mai fi limitat accesul auto spre si dinspre aerogara”. Anuntul a fost facut marti, cu precizarea ca, pentru inceput, vor fi disponibile pentru public, 140 de locuri in fata terminalului T3. Astazi reprezentantii…

- Cand doi „oameni de la intreținere”, care i-au ridicat suspiciuni, i-au batut la ușa, Ethan Rodriguez a incercat sa scape de ei spunandu-le ca nu era nimeni acasa. Dar dupa asta lucrurile au luat o intorsatura dramatica, pentru ca cei doi barbați au incercat sa intre cu forța in casa, lovind cu putere…

- ULTIMA ORA… Martorii povestesc ca doi barbați de etnie rroma au inceput sa se certe in parcarea benzinariei Bemoil situata la ieșirea din municipiul Vaslui, catre Iași. La un moment dat, unul dintre scandalagii s-a urcat la volanul autoturismului cu care venise și a incercat sa plece. Numai ca, adversarul…

- Mult disputatele taxiuri fara șofer din San Francisco le creeaza tot mai multe probleme locuitorilor, la nici o saptamana dupa ce au primit permisiunea sa circule non-stop in toata metropola. Oficiali, rezidenți și taximetriști au respins inovația. La fel și agențiile de transport și siguranța. Motivul…

- CONDAMNARE….Trimisa in judecata pentru omor dupa ce a fost acuzata ca si-a ucis sotul cu un cutit, femeia de 21 de ani din Trohani si-a primit, zilele trecute, pedepsa. Magistratii Tribunalului Vaslui au decis condamnarea femeii la sapte ani de inchisoare in regim de detentie. In latura civila, criminala…

- ATENȚIE!… Meteorologii au emis informari meteo de canicula și disconfort termic ridicat, in urmatoarele zile. Potrivit informarii, disconfortul termic va fi in creștere in regiunile sudice și estice, astfel incat indicele temperatura-umezeala (ITU) va fi atins iar local va depași pragul critic de 80…

- SPAȚIUL VERDE FACUT ZOB!… La Barlad, firma Motris face zob spațiul verde de pe strada ce merge de la fostul RAGCL spre zona Confecții! Strada asfaltata, cu spațiul verde refacut, conform Proiectului de Mobilitate Urbana, este acum la discreția firmei Motris, cea care se ocupa cu sistemul de apa și canalizare!…