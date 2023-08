Cum poți să pierzi tot datorită autorităților. “Suntem la o lună-două de faliment” Un incendiu care a izbucnit in luna februarie a anului trecut intr-un depozit aflat intr-un parc industrial din Jilava, langa Bucuresti, a provocat o paguba de un milion de euro, iar ancheta nu a fost nici pana acum finalizata. Totul a inceput in luna februarie a anului trecut, atunci cand un incendiu a izbucnit la un depozit situat in parcul industrial Progresul din Jilava. Flacarile s-au extins si la un alt depozit, aflat in imediata apropiere, care apartine unei companii de mobila. Toata marfa detinuta in acel depozit a ars in incendiu, iar paguba s-a ridicat la aproximativ un milion de euro.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu izbucnit in luna februarie a anului trecut intr-un depozit aflat intr-un parc industrial din Jilava, langa Bucuresti, a provocat o paguba de un milion de euro, iar ancheta nu a fost nici pana acum finalizata, potrivit antena3.ro.Totul a inceput in luna februarie a anului trecut, atunci…

- Micii șefi din Poliția de pe litoral nu ar fi fost demiși, spune jurnalista de investigație Emilia Șercan. Ieri, in conferința de presa, chestorul de poliție Eduard Ionescu, director la Informare și Relații Publice in cadrul Ministerului de Interne, anunța aceste demisii. In realitate, spune Șercan,…

- Fostul Ministru al Justiției, Monica Macovei, urmeaza sa fie pusa sub acuzare in dosarul deschis de procurori dupa accidentul din octombrie 2022, cand a ranit un motociclist, au declarat surse judiciare pentru Libertatea, vineri, 18 august. Acesta este faza procedurala premergatoare trimiterii in judecata.Monica…

- Judecatorii Sector 1 au decis luni, 25 iulie, ca Ana Morodan sa ramana sub control judiciar, dupa ce influencerița ceruse ridicarea masurii.„Constata legalitatea si temeinicia masurii preventive a controlului judiciar dispusa fata de inculpata MORODAN ANA-MARIA, …. In baza art. 207 C.proc.pen., mentine…

- Chirurgul Mircea Beuran a fost achitat definitiv, de Curtea de Apel București, in dosarul in care era acuzat ca a cerut șpaga 10.000 de euro. Minuta instanței: „In temeiul art.421 alin.(1) pct.1, lit.b din Codul de procedura penala, respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe langa Inalta…

- Chirurgul Mircea Beuran a fost achitat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel București, intr-un dosar de corupție. El a fost acuzat ca a luat de la o doctorița suma de 10.000 de euro, in schimbul unui post de asistent universitar la UMF “Carol Davila”. Dosarul lui Beuran a fost mutat la Tribunalul…

- Greva din educație e doar varful icebergului unui stat care se poticnește la fiecare colț. E suficient un drum spre mare ca sa-ți amintești cat de disfuncționala e pe alocuri aceasta țara și mai ales, cat de disfuncționali sunt cei care ne conduc.Am facut un drum București – Varna in peste opt ore.…