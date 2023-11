Stiri pe aceeasi tema

- 'O comisie parlamentara ar trebui sa il ancheteze pe Klaus Iohannis' pentru vizitele in Africa: motivele invocate de Cristian PredaDecanul Facultații de Științe Politice de la Universitatea București, Cristian Preda, e de parere ca președintele Romaniei ar trebui „anchetat” de o comisie parlamentara,…

- Conținut oferit de: Partener extern. Motivele pentru care ar trebui sa acorzi o atenție deosebita recipientelor de depozitare a alimentelor sunt evidente – acestea joaca un rol esențial in pastrarea prospețimii, a gustului și a calitații alimentelor. Fie ca este vorba despre resturile de la cina de…

- Broccoli este o leguma crucifera, ca și varza kale, conopida și varza de Bruxelles. Este bogat in vitamine, minerale și antioxidanți. Broccoli este cunoscut nu numai pentru gustul sau, ci și pentru numeroasele sale beneficii pentru sanatate.

- Vedem un entuziasm electoral-legislativ care produse, chiar pe banda rulanta, diverse propuneri pentru legislații anti-drog care de care mai severe, cu pedepse foarte dure pentru producatori, distribuitori și consumatori.

- Noul an școlar, care incepe in mai puțin de o saptamana, vine cu schimbari majore pentru elevi. La inceputul acestei luni au intrat in vigoare noile legi ale Educației, adoptate de Parlament acum cateva luni și promulgate de președintele Klaus Iohannis. Ce se schimba? In primul rand, elevii pot fi din…

- Potrivit unui studiu derulat de Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, peste 60% dintre romani nu s-au testat niciodata pentru hepatita B sau C. Prof. dr. Adrian Streinu Cercel: “Toate persoanele nascute inainte de 1990 ar trebui sa se testeze de hepatita B, hepatita C și HIV”.…

- Daca le depozitezi corect, ouale rezista foarte bine. Ba chiar sunt bune de mancat si dupa ce trec de termenul de valabilitate inscris pe coaja. Totusi, cum iti dai seama cu exactitate cat de proaspete sunt?Daca ai oua de mai mult timp in frigider, e greu sa-ti dai seama cat de bune mai sunt pentru…

- Exista numeroase motive pentru a vizita Statele Unite ale Americii (SUA), deoarece țara ofera o varietate impresionanta de experiențe și atracții. Iata cateva motive pentru a vizita SUA: 1. Diversitate geografica: SUA este extrem de variata din punct de vedere geografic. De la munții inalți din Rocky…