Cum poţi participa la admitere la liceu în alt judeţ Elevii de clasa aVIII-a dar si absolventii de gimnaziu din anii anteriori care nu implinesc 18 ani care vor sa participe la admiterea la liceu in alt judet, admiterea se face tot prin repartizare computerizata numai ca pentru respectivii candidati sunt alte reguli de inscriere. Cum se procedeaza Sute de candidati vin anual in clasa a IX-a in judetul Dolj, dar si invers. La admiterea in liceu sunt absolventi de gimnaziu din Dolj care opteaza pentru licee si specializari din alte judete. Distribuirea la liceu se fac tot computerizat. Pentru acesti candidati la nivelul unitatilor de invatamant gimnazial… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții claselor a VIII-a se pregatesc de examinarea de la finele școlii generale. Luni, 7 iunie, incepe procedura de inscriere la Evaluarea Naționala 2021. Din cate sta scris in calendarul comunicat public din direcția Ministerului Educației Naționale, procedura de inscriere la Evaluarea Naționala…

- Elevii care termina anul acesta clasa a VIII-a susțin examenul de Evaluare Naționala și apoi urmeaza admiterea la liceu. Emoțiile elevilor și ale parinților se termina abia dupa repartizarea computerizata de la finalul lunii iulie. Care este calendarul admiterii la liceu in 2021 și cum se face repartizarea…

- Elevii claselor a VIII-a susțin examenul de Evaluare Naționala 2021 la finalul lunii iunie,calendarul a fost modificat din cauza pandemiei de COVID-19. Probele scrise vor incepe pe 22 iunie, iar inscrierea elevilor care susțin examenele va incepe in perioada 7-11 iunie 2021. Elevii claselor a VIII-a…

- Incepand de saptamana viitoare, toate cele 84 de unitati din invatamantul preuniversitar din Craiova, in care invata circa 51.000 de elevi, vor relua cursurile fata in fata, in scenariul 1, dupa ce, in ultimele 14 zile, rata infectare cu noul coronavirus a ajuns la 0,99 la mia locuitori la nivelul…

- Un elev de la Școala Gimnaziala numarul 1 din Targu Jiu a ajuns vineri dupa-masa la spital, dupa ce s-a accidentat intr-o pauza. Elevii din școala au alertat profesorii, iar la școala a ajuns o ambulanța care l-a transportat pe baiat la spital. Elevul era conștient cand a fost preluat de salvare. Conducerea…

- Cum vor merge la școala elevii din județul Alba, in perioada 10 – 14 mai: LISTA școlilor și SCENARIUL in care se incadreaza Scenariile in care vor funcționa unitațile de invațamant din județul Alba in perioada 10 – 14 mai au fost stabilite vineri, 7 mai, in ședința Comitetului Județean pentru Situații…

- UPDATE: Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis includerea școlilor din municipiul Bacau in scenariul verde. Lista tuturor școlilor din județul Bacau, cu sennariile in care sunt incluse, poate fi consultata aici. Incidența Covid-19 in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Repartizarea computerizata a elevilor de clasa a VIII-a va avea loc la finalul lunii iulie, dupa o sesiune suplimentara a examenului de Evaluare Nationala, destinata copiilor care nu se pot prezenta la cea normala din motive medicale, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Etapa speciala a Evaluarii…