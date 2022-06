Cum poți găsi clienți noi online în 2022? Unul dintre cei mai importanți factori care influențeaza succesul unei companii este numarul de clienți. Daca firma ta are mai mulți clienți noi, automat sporesc șansele unui ROI mai mare. Indiferent de tipul de afacere pe care o conduci, de serviciile pe care le furnizezi sau de produsele pe care le oferi, va trebui intotdeauna sa depui un efort continuu pentru a caștiga mai mulți clienți. In zilele noastre, existența unui site al companiei este la fel de importanta ca și existența unui magazin, a unui birou sau a unui numar de telefon la care sa te gaseasca eventualii clienți. Pe o… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

