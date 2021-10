Stiri pe aceeasi tema

- Eminentul profesor oneștean de limba și literatura romana, Aristotel Pilipauțeanu, și-a procurat cartea noastra – „Nadia Miss Perfect. Povestea unei mari campioane” și i-a trimis un exemplar bunului și vechiului prieten Gheorghe Manaila, fostul sau coleg de clasa la Scoala nr.3 din Onești, devenit intre…

- La Școala Gimnaziala Luizi-Calugara din județul Bacau, in perioada 15 decembrie 2019 – 14 decembrie 2021, se deruleaza Proiectul Erasmus KA1, cu titlul „Școala ta este prietenoasa și sigura (STEPS)”. Proiectul are numarul de referinta: 2019-1-RO01-KA101-062833 și a fost aprobat in runda februarie 2019.…

- Potrivit unui comunicat a MAI, in perioada 2 septembrie – 3 noiembrie, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitati de invatamant preuniversitar ale Ministerului Afacerilor Interne: Scoala de Agenti de Politie “Vasile Lascar” – Campina, Scoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan” –…

- In anul școlar 2020-2021 au existat 246 de funcții de conducere (173 de director și 73 director adjunct), iar in anul școlar 2021-2022 vor fi 241 de funcții de conducere (169 de director și 73 director adjunct) motivat de faptul ca: 4 funcții de director s-au desființat in urma reorganizarii unitaților…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca profesorii neimunizati care nu se testeaza regulat, la un interval de 72 de ore, nu vor mai putea preda fizic in scoala si ca vor trebui “sa se odihneasca putin” in cazul in care incidenta cazurilor de COVID-19 va depasi pragul de 6 la mie. “Este vorba…

- In aceste zile, polițiștii bacauani desfașoara activitați de informare a cetațenilor cu privire la protecția bunurilor personale și de prevenire a furturilor din locuințe, genți și buzunare. La data de 16 august a.c. polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, cu sprijinul…

- Siguranța copiilor, prevenirea delincvenței juvenile și victimizarii minorilor reprezinta permanent o prioritate pentru Inspectoratul de Poliție Județean Bacau, atat pe durata cursurilor, cat și in vacanțele școlare. Vineri, 06 august a.c., polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara și Compartimentul…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat miercuri, 4 august 2021, recepția la terminarea lucrarilor și pentru brațul nordic (legatura cu Piatra Neamț) al variantei ocolitoare a municipiului Bacau. Concomitent, circulația a fost deschisa și pe acest tronson, dupa ce precedentele…