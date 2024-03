Stiri pe aceeasi tema

- Romania se situeaza ca a patra țara din Europa in ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 fața de nivelurile din 1990. In ciuda acestui fapt, țara se prezinta in mod constant ca un susținator fervent al tranziției catre un mediu mai curat și al prevenirii schimbarilor climatice. Cu toate acestea,…

- Raportul european al studiului International Civic and Citizenship Education Study 2022, bazat pe date din 18 tari, inclusiv Romania, a fost publicat joi de Asociatia Internationala pentru Evaluarea Performantelor Educationale, iar concluziile privind Romania au fost publicate de Ministerul Educatiei.…

- Vechile stațiuni din Romania, devenite celebre in toata Europa pentru efectele terapeutice ale apelor, revin la viața. Stațiunea Baile Sarate Ocna Mureș, din județul Alba, a fost inființata in anul 1876 și era una dintre ”perlele” turismului romanesc. In 2023, stațiunea a fost reconstruita și de cand…

- Romania nu a fost niciodata mai sigura si nu are niciun risc sa fie angajata intr-un razboi, a afirmat, joi, prim-ministrul Marcel Ciolacu, informeaza AGERPRES . El raspuns astfel, intrebat despre afirmatiile recente facute de seful Statului Major al Apararii, generalul Vlad Gheorghita cu privire la…

- Ingrijorarile din alte capitale europene privind revenirea lui Donald Trump la Casa Alba nu sunt impartașite și la București, unde exista un optimism ridicat privind modul cum se va derula politica externa americana in relația cu Romania, Europa de Est și NATO

- Belgia sustine aderarea integrala a Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen, a afirmat, astazi, ambasadorul Belgiei in Romania, John Cornet d’Elzius, la conferinta de lansare a presedintiei belgiene la Consiliul Uniunii Europene. Diplomatul a apreciat modul in care s-a desfasurat presedintia Romaniei…

- Samsung Australia a publicat pe X o postare in care anunta ca seria Galaxy S24 va fi prezentata pe 18 ianuarie (17 ianuarie pentru Romania). Doar ca, intre timp, postarea a disparut, indicand faptul ca a fost publicata din greseala, inainte de un anunt oficial al companiei coreene in acest sens. 17…

- Listarea celei mai mari companii de stat din energie – Hidroelectrica – la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost evenimentul anului 2023 pe piata de capital din Romania. Listarea la Bursa de Valori București a companiei Hidroelectrica devenea la acea data – 12 iulie 2023 – cea mai mare oferta din Europa,…