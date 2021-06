Cum pot scăpa agricultorii de pagubele provocate de intemperii - Soluția expertului PodcasturiExpert, despre situația din agricultura: Ce trebuie sa imbunatațim In cadrul emisiunii "Logica Puterii", expertul in agrobusiness Iurie Ușurelu a declarat ca companiile de asigurari și-au demonstrat capacitatea și dorința de a ajuta agricultorii, insa din cauza instabilitații politice fermierii sunt puși adesea la grea incercare, fiind nevoiți sa se descurce singuri. "Orice business este un cadru economic. Daca revedem cardinal viziunea asupra dezvoltarii agriculturii cu oameni profesioniști, școliți, cu viziuni clare, cu piața de desfacere ghidata din partea autoritaților, atunci… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

