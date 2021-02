Stiri pe aceeasi tema

- In vremuri marcate de incertitudine, rugby-ul constantean traverseaza un proces de metamorfoza. Proiecte sunt multe si marete, lipsurile - pe masura si foarte bine cunoscute, dar cel mai important lucru este ca activitatea sa mearga mai departe, traditia sa fie continuata. Președintele Federației Romane…

- In toata aceasta sarabanda in care școlile ba se deschid, ba se inchid la loc, nimeni nu discuta despre economia educației. Ce e aia? E ceva ce un guvern ar trebui sa ia in calcul cand ia decizii privind școlile și nu o face. I-am spus-o ministrului Educației intr-o emisiune, mi-a dat dreptate și m-a…

- Incepand cu 28 ianuarie se reprogrameaza cu 10 zile toate persoanele din categoria personalului esențial pentru doza 1, pentru a nu afecta doza de rapel și vaccinarea persoanelor vulnerabile – bolnavi cronici și persoane peste 65 de ani, a anunțat marți medicul Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului…

- Guvernul a stabilit prin hotararea de modificare a HG 1.031/2020, privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, ca persoanele cu dizabilitati si insotitorii acestora, precum si persoanele fara adapost intra in etapa a II-a de vaccinare, alaturi de varstnicii peste 65 de ani,…

- Statul se pregateste sa vaccineze si persoanele care deservesc activitați esențiale pentru buna funcționare a infrastructurii critice, in etapa a doua de imunizare. Este si cazul operatorilor din comunicatii, numai ca aici au restrans categoria doar la angajatii STS, ai Radioului si ai Televiziunii.…

- EHF crede ca schimbarile de pe banca tehnica nu au fost benefice naționalei de handbal feminin a Romaniei. Romania - Polonia e liveTEXT AICI!Programul, rezultatele și clasamentele de la Campionatul European de handbal feminin pot fi urmarite in timp real AICI;Meciurile de la Campionatul European de…

- Inceputul anilor `90 este cunoscut pentru creșterea uriașa a numarului de infecții cu virusul HIV, la nivel mondial, dar și in Romania. Atunci, Romania se numara printre țarile cu cel mai mare numar de persoane infectate și era codașa in batalia cu acest virus. Mii de copii au fost infecțati in urma…