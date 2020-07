Cum pot dăuna calității somnului telefoanele mobile Lumina albastra a ecranelor de la telefoanele mobile intirzie secreția melatoninei, hormonul numit "al somnului", arata un studiu desfașurat pe tineri și menționat miercuri de 20minutes.ch. Un elvețian tinar din doi se simte obosit in timpul saptaminii, conform studiului realizat de cercetatori de la Inalta Școala pentru Științe Aplicate din Zurich (ZHAW). Chiar daca incriminate sint in primul rin Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

