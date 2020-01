Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (8,74 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, se arata intr-un comunicat publicat pe pagina de Internet a Ministerului chinez de Finante, informeaza…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in toata tara dupa descoperirea a 769 de noi cazuri, a anuntat luni guvernul central, relateaza AFP. Cu toate acestea, nu a fost confirmat niciun deces nou in afara provinciei Hubei, epicentrul epidemiei. In provincia…

- "Situatia e destul de grava. Multe calatorii au fost anulate. Autoritatile de la Beijing au anuntat ca o sa inchida transportul cu autocare. Nu mai sunt lasate sa intre sau sa iasa din Beijing. Azi parca urmeaza masinile. E panica. Zvonul cu virusul a aparut cam de 3 saptamani. Nimeni nu a negat…

- Orasul Wuhan din China, centrul unui focar de coronavirus nou, va construi al doilea spital dedicat tratarii pacientilor infectati cu acesta, relateaza sambata Reuters care citeaza People's Daily.Constructia spitalului, care va fi dotat cu 1.300 de paturi, este programata sa dureze o jumatate de luna,…

- Autoritatile chineze au inceput deja sa construiasca un spital de campanie destinat pacientilor infectati cu noul coronavirus, care ar trebui sa fie gata pe 3 februarie, noteaza Xinhuanet. Wuhan urmeaza astfel modelul folosit deja de capitala Beijing in timpul epidemiei de SARS. Autoritatile din Beijing…

- Odata cu intrarea in 2020, chinezii nu vor mai putea pescui in cel mai lung fluviul al tarii si al treilea din lume, fluviul Yangtze, deoarece guvernul a interzis activitatile de pescuit in apele sale timp de zece ani pentru a-i “proteja biodiversitatea”, informeaza joi Xinhua, citata de EFE, transmite…

- Preturile la snitele, carnati si friptura de porc au crescut exploziv in Germania din cauza epidemiei de pesta porcina africana din China, transmite DPA, potrivit Agerpres.In ultimele 12 luni pesta porcina africana a decimat efectivele de porci din China, cel mai mare producator si consumator…