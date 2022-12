Cum poate explozia de Covid din China să provoace o penurie de medicamente în Europa Dupa renunțarea la politica „zero Covid”, China se confrunta cu o explozie a contaminarilor. Spitalele sunt supraincarcate, iar serviciile de urgența sunt sub o presiune constanta. Daca efectele acestui fenomen nu s-au propagat in restul lumii, iata ca experții estimeaza ca urmarile vor fi in curand vizibile, in primul sub forma penuriei de medicamente in Europa. Dupa aproape trei ani de reguli draconice și o mișcare ampla de proteste populare, China a renunțat la politica ”zero Covid”, la inceputul lui decembrie. Pentru ca, dupa numai trei saptamani, China sa se confrunta cu unul dintre cele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

