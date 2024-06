Stiri pe aceeasi tema

- Canicula, efectele ei asupra mediului si oamenilor si masurile de protectie ce trebuie adoptate in zilele toride de vara, trebuie sa fie una dintre preocuparile principale ale oamenilor. Efectele caniculei se fac simtite cu o intensitate mai mare in orase unde cladirile inalte opresc circulatia naturala…

- Meteorologii anunța temperaturi extreme in zilele urmatoare. In termometre vor chiar și 38 de grade, iar la orele amiezii, orașele din sudul țarii se vor transforma in cuptoare. Florinela Georgescu, director de prognoza la ANM, a spus la Digi24 ca in zilele urmatoare ar putea fi emise primele coduri…

- Ne aflam in prima luna de vara, insa temperaturile ridicate incep sa cauzeze probleme pe tot globul. Caldura poate afecta pe oricine, insa mai ales unele grupuri vulnerabile, cum ar fi persoanele in varsta și copiii. Experții au explicat cum ne afecteaza canicula, dar și cum ne putem proteja in aceasta…

- A inceput luna iunie, prima luna de vara din calendar. Iar din cate indica temperaturile sambata, in multe zone ale țarii, deja se poate spune ca vara „și-a intrat in drepturi”. Și a pus stapanire pe Romania. Iar zilele urmatoare ar urma sa fie și mai cald. Un val de aer tropical a cuprins deja […]…

- India este lovita din nou de un val de caldura fara precedent. 52,3 grade Celsius s-au inregistrat astazi, 30 mai, un record național cu mai mult de un grad peste cel precedent. Datele vin de la o stație meteo automata și autoritațile iși pun problema ca a fost o eroare de senzor. Caldura insuportabila…

- Mai multe regiuni din India se confrunta cu un val de caldura. Experții spun ca au fost batute unele recorduri in ceea ce privește temperaturile lunii aprilie din India. Cel puțin noua oameni au murit din cauza caniculei.Valul de caldura a lovit estul Indiei.

- Un nou val de caldura amenința sa loveasca Europa in acest weekend, iar Romania nu este ferita de impactul sau, cu maxime care se vor apropia de 32 de grade Celsius in unele regiuni, potrivit meteorologilor. Cu toate acestea, privind in viitor, specialișt

- Cand vorbim de hanorace de dama vorbim de Fashion Days, unde diversitatea este la ea acasa. O varietate de modele, material și culori ne atrag și cu siguranța vom gasi hanoracul perfect pentru noi. Povestea hanoracului este una absolut incantatoare, veți vedea. A fost odata ca niciodata, o bucata de…