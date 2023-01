Stiri pe aceeasi tema

- La mulți ani, Gabriel Dorobanțu! Artistul a generații de romani, ”veteranul” muzicii ușoare romanești implinește astazi 70 de ani. Totodata o jumatate de secol de cand apreciatul cantareț este prezent pe afișele evenimentelor dedicate genului muzical. Solistul cantecului de dragoste romanesc ce a…

- Numarul populației rezidente a crescut in doar 3 județe, potrivit datelor Recensamantului 2022: Ilfov, Bistrița și Suceava. In rest, populația a scazut, cele mai mari scaderi fiind in Caraș-Severin, Teleorman și Hunedoara.

- O familie din Caransebeș au platit o suma uriașa pentru renovarea apartamentului achiziționat recent, iar rezultatul nu a fost deloc pe placul lor. Se pare ca barbatul care a fost platit nu a respectat cerințele impuse de contractul, aparent fictiv, și a apelat la diverse scuze pentru a scapa de aceștia.

- Casa Naționala de Pensii Publice a facut un anunț pentru o anumita categorie de romani. Aceștia primesc bani in plus din ianuarie 2023. Potrivit CNPP, persoanele care au fost persecutate din motive etnice in perioada 1940-1945 vor primi pensie de la statul roman incepand cu luna viitoare, daca nu se…

- Vestea momentului despre banii de pensii pentru 8 milioane de romani. Guvernul de la București a adoptat o Ordonanța de Urgența (OUG) care impune unele schimbari in dreptul sistemului de pensii private. Comisionul pe contribuții va fi eliminat. Administratorii de pensii private vor trebui sa fie mai…

- Persoanele care au facut plați catre bugetul de stat fara ca acestea sa fie datornice iși vor putea recupera banii de la ANAF. Iata ce conditii sunt analizate in cadrul unui proiect de lege care ne-ar putea acorda protectie si drepturi suplimentare. Se va intampla in termen de 5 zile de la inregistrare…

- In condițiile in care viața devine din ce in ce mai scumpa, iar veniturile oamenilor nu fac fața valului de scumpiri, s-a decis acordarea unui nou ajutor financiar pentru romani. Cine va primi, in anul 2023, 1.400 de lei de la stat și cum vor putea fi cheltuiți banii. Statul va da 1.400 de lei […] The…

- Ministrul Sanatații a vorbit fara menajamente despre situația pacienților din spitalele romanești, care beneficiaza de un meniu extrem de sarac in nutrienți, avand in vedere faptul ca o persoana in stare de convalescența trebuie sa se alimenteze corespunzator. Banii alocați de stat pentru mancarea din…