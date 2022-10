Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Compagno (26 de ani), atacantul italian al celor de la FCSB, a declarat, la finalul partidei caștigate de roș-albaștri in fața celor de la UTA Arad, scor 2-1, ca era foarte important ca echipa bucureșteana sa se impuna in meciul de duminica seara, avand in vedere rușinea suferita de trupa lui…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre meciul cu Silkeborg, programat joi, in grupele Conference League. Tehnicianul roș-albaștrilor este de parere ca elevii sai trebuie sa faca un meci perfect, pentru a putea obtine un rezultat pozitiv. “Ne asteapta o partida foarte grea, cu un adversar…

- Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a vorbit desare posibilitatea ca Nicolae Dica sa fie demis dupa umilința cu Silkeborg. „Dica e ok, dar acum trebuie sa vorbesc și cu el, asta e o problema. Daca nu joaca echipa nimic trebuie sa vedem ce se intampla și cine e vinovatul. Nu se pune problema sa il schimb”,…

- Danezul Thomas Juel-Nielsen a scos FCSB din lupta pentru titlu in 2020, acum le ofera ponturi roș-albaștrilor pentru duelul de azi cu Silkeborg, pe care fostul fundaș de la Gaz Metan o considera favorita acasa. FCSB joaca de la 19:45, impotriva celor de Silkeborg, in etapa a 3-a din Conference League.…

- FCSB o intalnește diseara, de la ora 22:00, pe Anderlecht Bruxelles, in meciul cu numarul 2 al fazei grupelor UEFA Conference League. Elevii lui Nicolae Dica vin dupa o infrangere suferita la Londra, contra lui West Ham United, scor 1-3. De partea cealalta, Anderlecht s-a impus in fața danezilor de…

- West Ham a invins-o pe FCSB, scor 3-1, in primul meci pentru echipa lui Nicolae Dica in grupele Conference League. Mihai Stoica, managerul vicecampioanei Romaniei, a analizat partida. Mihai Stoica este ingrijorat ca Darius Olaru și Joyskim Dawa au parasit terenul accidentați. Este mulțumit de modul…

- Ioan Andone știe cum sa-și petreaca timpul liber, dar mai ales in compania cui. Antrenorul a fost surprins la o cafenea de lux din Capitala alaturi de fiul sau, Mihnea Andone. Chiar daca are o avere impresionanta, Ioan Andone nu pune niciodata accent pe ținutele sofisticate și de fiecare data iși alege…

- Jerry Gane iși pune mereu familia pe primul loc, iar fostul fotbalist știe cum sa se rasfețe soția. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins intr-un mall din Capitala.