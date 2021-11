Cum obtine compania Vascar carne sigura, in plina epidemie de pesta porcina in Romania? Interviu cu Directorul General Aproape 600 de focare de pesta porcina sunt active, in prezent, in tara noastra, ceea ce reprezinta o adevarata tragedie pentru proprietarii de suine, dar si o provocare pentru industria carnii, in general. Potrivit producatorilor, peste 500.000 de exemplare au fost sacrificate pana acum, iar specialistii in domeniu spun ca, de Craciun, romanii vor consuma mai mult carne de porc de import. Astazi, cele mai afectate judete, din punctul de vedere al numarului cazurilor, sunt Ialomita (cu 9 focare), Bihor, Buzau, Iasi (toate cu 3 focare) si Alba si Teleorman (cu cate 2 focare). Unele companii,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

