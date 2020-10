Cum negociezi salariul in vreme de pandemie Pandemia de coronavirus si-a lasat amprenta pe mai multe dintre sectoarele de business, dar mai ales pe piata muncii. In timp ce o mare parte dintre romani sunt someri, probabil esti descurajat de la a cere o marire de salariu la jobul actual. Trebuie sa tii cont, insa, de cateva aspecte importante si sa poti justifica o astfel de initiativa in fata angajatorului. Daca nu ai un loc de munca expus riscului, in prima linie sau care implica interactiune fata in fata cu oamenii, trebuie sa fii un angajat valoros pentru a-ti renegocia salariul. In schimb, daca esti in cautarea unui nou job, afla inca… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

