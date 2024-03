Cum ne influenteaza aportul de vitamine eficacitatea antrenamentului nostru? Performanta antrenamentelor se reflecta nu doar in efortul fizic pe care il depunem in sala. Ci si in suportul nutritional prin care ii oferim organismului substantele de care are nevoie. Vitaminele joaca un rol esential in acest scop. Ne ofera energie, stimuleaza recuperarea si refacerea musculara dupa antrenamente. Un aport potrivit de vitamine, minerale si aminoacizi, ne imbunatatesc performantele si ne ajuta sa ne atingem scopurile. Cum influenteaza mai exact antrenamentele si ce suplimente ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

