Cum mănâncă ciorile nuci? Răspunsul este surprinzător și spune multe despre aceste păsări Faptul ca ciorile mananca miez de nuca spargand COAJA este o dovada a inteligenței acestei pasari. De exemplu, porumbeii nu pot face acest lucru.In plus, ciorile au diverse metode de a ajunge la miez, in funcție de duritatea cojii. Pe langa metoda cea mai evidenta, de a ciocani pana creeaza o gaura, cioara folosește și metoda aruncatului de la inalțime, pe o suprafața dura precum macadamul sau asfaltul. Alte exemplare au perfecționat tehnica, izbind fructul ținut cu ciocul de o suprafața dura, de exemplu varful unui stalp de iluminat din beton.Ciorile sunt pasari inteligente și sociale, care iși… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul, in mod surprinzator, este da, putem atinge mercurul cu mainile goale. Mercurul nu este absorbit prin pielea noastra, așa ca este in regula sa il atingem fara a suferi efecte negative. Mercurul are o vascozitate intre cea a apei și a laptelui, dar o densitate mult mai mare. Este de 13 ori…

- Vopsirea electrostatica presupune distribuirea uniforma a unei vopsele pulbere speciale prin pulverizare. Aceasta metoda este utilizata in principal pe suprafețe metalice. Ce merita sa știi despre aceasta metoda și care sunt utilizarile casnice ale acestei tehnologii? Ce este vopsirea electrostatica?…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, presedinte al organizatiei PNL Sibiu, a declarat sambata ca presedintele liberalilor, Nicolae Ciuca, reprezinta cea mai buna alegere pentru a reprezenta formatiunea la alegerile prezidentiale din 2024.Prezenta intr-o emisiune TV, Turcan a fost intrebata cand ar trebui…

- O imagine ce prezinta un desen de tip doodle a facut senzație și s-a transformat rapid intr-o iluzie optica virala. Tot ce ai de facut este sa te uiți atent și sa gasești furculița din imagine in cel mult 10 secunde.

- In timp ce carnea și branza sunt doua dintre cele mai comune alimente cu conținut ridicat de proteine, exista multe opinii diferite cu privire la care dintre acestea este mai susceptibila sa afecteze greutatea intr-un fel sau altul. In primul rand, este important sa recunoaștem faptul ca atat carnea,…

- O simpla solicitare a societații Mihai Viteazul din Ploiești, președinte Mircea Cosma, dezvaluie caracterul antiromanesc al Primariei Carei. Primaria Carei, cu conducere exclusiv UDMR, iși da din nou cu stangul in dreptul și se da ingrijorata de ,,invrajbirea romanilor cu maghiarii,, cand de fapt de…

- Hrana deținuților este deseori comparata cu hrana primita in spitale, camine și azile. In ceea ce privește mancarea, deținuții din Romania se bucura de un o masa consistenta, cu meniuri in funcție de starea de sanatate și de religie.

- In Ambasada Rusiei la Chișinau au ramas suficienți diplomați pentru a oferi toata asistența necesara cetațenilor sai, a declarat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Raspunsul vine dupa ce MID-ul de la Moscova s-a aratat nemulțumit de decizia autoritaților de la Chișinau de a reduce numarul…