Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Filcea nu ezita sa impartașeasca cu fanii momentele importante din viața sa, așa cum s-a intamplat in urma cu o zi, cand mama sa și-a sarbatorit ziua de naștere. Soția lui Flick a postat mai multe imagini cu Gabriela Hodișan.

- Eliza Natanticu și-a facut lista și a pus la punct ultimele pregatiri pentru Paște. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au surprins-o pe soția comediantului la cumparaturi. Iata care au fost produsele pe care le-a adaugat in coș!

- Florentina raspunde acuzațiilor facute de soțul ei, Vasile, și spune care este motivul pentru care a plecat in Spania. Florentina a recunoscut ca are o relație cu Sorin și susține ca are 31 de ani, nu 20 de ani. Florentina a marturisit ca se va intoarce in Romania pentru a-și lua copiii.

- Carismaticul actor nu a stat cu mainile in san cand a auzit criticile pe care le primește propria soție și a ripostat. Raspunsul lui Pierce Brosnan a facut deliciul cititorilor și dovedește clar cat de mult ține la partenera sa: „o iubesc chiar mai mult”.

- Flick și soția sa traiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul romanesc. Barbatul se simte foarte norocos cu partenera sa, motiv pentru care acesta posteaza frecvent conținut care are legatura cu Denisa Filcea sau cu fetița lor. Așa s-a intamplat și de aceasta data cand Flick…

- Denisa Filcea este una dintre cele mai iubite apariții din mediul online și nu numai. Soția lui Flick are o mulțime de urmaritori pe rețelele de socializare și, pentru unele doamne și domnișoare, este un adevarat model de urmat. In aceasta seara, intr-un interviu pentru Xtra Night Show, vedeta a vorbit…

- Denisa Flicea are toate motivele sa radieze de fericire. Flick traiește o poveste de iubire ca-n filme alaturi de partenera lui de viața. Cu ce surpriza a surprins-o fostul om de radio pe soția lui. Ce a postat femeia care i-a cucerit inima.

- Denisa Filcea este una dintre cele mai iubite apariții din mediul online și nu numai. Soția lui Flick ii ține la curent cu tot ceea ce face pe cei aproape 300.000 de urmaritori pe care ii are pe rețelele de socializare și impartașește cu ei momente importante din viața ei. De aceasta data, bruneta s-a…