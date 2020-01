Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte si Florin Pastrama formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Cei doi sunt la fel de indragostiti unul de celalalt, ca in ziua in care s-au cunoscut pentru prima data. Anul 2020 i-a gasit pe amorezi intr-un cadru de vis, in Bali, loc in care s-au bucurat de relaxare si de niste…

- S-au cuplat in timpul filmarilor pentru emisiunea “Ferma – Un nou inceput”, relatia lor transformandu-se, in doar in cateva luni, intr-o casnicie fericita. Brigitte (42 de ani) si Florin Pastrama (40 de ani) aniverseaza un an de la prima intalnire, care a avut loc la sfarsitul anului, cand au participat…

- Brigitte și Florin Pastrama se pregatesc sa plece in cea de-a treia luna de miere. Aceștia au ales o destinație exotica, potrivit click.ro. Soții Patrama vor avea parte de cea de-a treia luna de miere, dupa cum au declarat chiar ei pentru click.ro. "In decembrie, pe 19, ne-am cunoscut la Pro TV pentru…

- Vedetele din Romania au avut o miercuri seara aglomerata: au fugit intre doua evenimente care au avut loc in București. Brigitte și Florin Pastrama au fost unul dintre cele mai fotografiate cupluri, alaturi de Bianca Dragușanu și Alex Bodi, care și-au facut apariția impreuna, deși au anunțat ca divorțeaza.

- Stralucire, lux si opulenta. Vedetele si-au facut aparitia pe covorul rosu la cel mai recent eveniment monden si au lasat pe toata lumea cu gura cascata! Siluete perfecte, imbracate in materiale pretioase ori extravagante.

- Relația dintre Brigitte și Florin Pastrama a surprins pe toata lumea. Și mai mare e surprinderea cand observam ca zilele trec și ei tot impreuna sunt. Ei bine, toate au un avanscena, dar și o subscena. Care este adevarul despre relația celor doi? De ce bruneta a rupt orice legatura cu fostul soț, Ilie…

- Florin Pastrama a fost implicat intr-un scandal de proporții, de unde a ieșit cam șifonat. Barbatul a fost batut, iar aceasta a suferit rani la cap, dar și la picioare. Acum, soțul lui Brigitte se pare ca este mai bine.

- Ioana Simion si Ilie Nastase s-au despartit, potrivit unor surse citate de Click!, care au dezvaluit ca femeia s-ar fi mutat cu chirie intr-un apartament din Pipera. „Nu a cumparat, locuieste cu chirie, dar cine stie pe viitor. De vreo doua saptamani sta aici. Saptamana trecuta a adus mobila, o tot…