Cum îți radiezi mașina în 2023. Actele și documentele necesare Cum iți radiezi mașina in 2023. Actele și documentele necesare. Daca vrei sa iți radiezi mașina, atunci trebuie sa știi ca scoaterea din circulație a unui autovehicul va fi facut doar la cererea proprietarului, așa ca daca numele tau nu se regasește pe cartea de identitate a vehiculului, nu vei puta face acest lucru. Cand se face radierea unei mașini? Atunci cand proprietarul vrea sa il scoata din circulație, iar documentele necesare sunt urmatoarele: Cum iți radiezi mașina in 2023. Actele și documentele necesare 1) Cererea solicitantului; 2) Dovada depozitarii acestuia intr-un spațiu adecvat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularea auto in 2023 este destul de simpla, insa cei care vor sa iși inmatriculeze mașina in Romania vor plati noi taxe. Cei care doar ce și-au achiziționat un autovehicul și doresc a o inmatricula trebuie sa știe faptul ca in 2023 trebuie achitate noi taxe. Dosarul de inmatriculare a unei mașini…

- Inmatriculare mașina 2023: Cat dureaza și ce documente sunt necesare Inmatriculare mașina 2023: Cat dureaza și ce documente sunt necesare In momentul in care șoferii vor sa-și inmatriculeze mașina, fie daca este cumparata noua sau de la un alt posesor trebuie sa intocmeasca un dosar care sa cuprinda…

- Pierderea actelor poate fi o provocare pentru oricine. Fie ca ai pierdut buletinul, certificatul de naștere, cardul de sanatate sau un alt act important, nu intra in panica, exista soluții pentru fiecare situație in parte. Iata ce poți face daca ai pierdut unul dintre aceste acte importante: Cuprins:…

- Vești proaste pentru șoferi. Se doresc sancțiuni mai aspre, iar cei care incalca legea risca sa ramana pietoni chiar și mai bine de jumatate de an. Un proiect in acest sens a fost deja depus in Senat și urmeaza sa fie discutat in urmatoarea sesiune parlamentara. Ce modificari ii așteapta pe șoferi?…

- Noua lege a plafonarii prețului la energie, intrata saptamana trecuta in vigoare, stipuleaza ca nu toți bolnavii care utilizeaza dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuarii tratamentelor, vor beneficia de preț plafonat la energie electrica. Actul normativ arata ca doar in situația…

- Cat costa sa iți faci ITP la mașina. Care sunt documentele necesare. Iți expira curand ITP-ul la mașina și nu știi de ce acte ai nevoie și nici cați bani trebuie sa pregatești? Atunci mai bine te informezi, pentru ca daca ești surprins in trafic fara ITP, riști amenzi usturatoare și de asemena, poți…

- Cod Rutier 2022. Ce amenda primești daca nu iși merge un far la mașina. Codul Rutier s-a tot modificat, iar șoferii nu cunosc foarte bine sancțiunile pe care le risca in diverse situații. Una dintre cele mai des intalnite este problema farurilor. Oricand se poate intampla ca unul dintre ele sa nu mai…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele noua luni din 2022, cu 32,6%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 5.523 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 5.523 de societati noi aveau un capital…