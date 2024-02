Stiri pe aceeasi tema

- Telefoanele mobile vor fi interzise in școlile din Marea Britanie, ca parte a planului guvernamental de a reduce perturbarile la clasa și de a ameliora comportamentul elevilor pe parcursul procesului de invațamant.

- Incepand cu 29 februarie 2024, aplicația WhatsApp nu va mai fi accesibila pe anumite dispozitive mobile, din cauza unor discrepanțe in sistemul de operare. Aplicația va deveni incompatibila cu unele modele de smartphone-uri din cauza unor discrepanțe in sistemul de operare. Unele dispozitive nu vor…

- Locuitorii din Seine-Port (Franta) au adoptat o motiune care interzice utilizarea telefoanelor mobile in spatiile publice, relateaza Ouest-France.Primarul considera ca aceasta este o problema de sanatate publica si doreste sa ajute in special parintii sa limiteze timpul petrecut in fata ecranelor.…

- Brand-ul Nokia a reușit in doar cațiva ani sa „reinvie” sub forma telefoanelor cu Android de la HMD Global, dar sa și dispara din nou din conștiința publicului larg la scurt timp dupa. Acum, HMD pare ca ia in considerare sa renunțe, sau macar sa lanseze o serie de smartphone-uri in paralel, care sa…

- Intr-un interviu pe care l-a acordat recent, Penelope Cruz a vorbit despre viața de familie. Actrița a dezvaluit care este motivul pentru care cei doi copii ai sai nu au propriile telefoane mobile.

- Dupa ce o școala a interzis utilizarea telefoanelor mobile, s-au produs schimbari semnificative in comportamentul și concentrarea elevilor. Ce au observat profesorii și ce comportament au adoptat elevii? Ce atmosfera exista intr-o școala fara smartphone-uri Școala Buxton a inițiat un experiment interesant,…

- Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a adus in atenție o serie de preocupari legate de utilizarea aplicației TikTok, afirmand ca exista dovezi clare privind utilizarea datelor intr-un mod negativ. Potrivit lui Popescu, TikTok reprezinta o problema de siguranța naționala, iar instalarea sa ar trebui…

- Guvernul spaniol vrea sa interzica telefoanele mobile in scoli, colegii si licee in fata „preocuparilor” pe care acestea le suscita in randul unei parti unor familii si profesori, a anuntat miercuri executivul, noteaza AFP. Ministerul spaniol al Educatiei „propune utilizarea zero a telefoanelor mobile…