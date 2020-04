Cum îți dai seama dacă tusea ta este simptom de coronavirus sau altceva Tusea este unul dintre cele mai des intalnite simptome in infecția cu coronavirus. Insa cum iți dai seama, atunci cand tușești, daca este posibil sa ai COVID-19 sau daca este vorba despre alta afecțiune? Toți oamenii tușesc din cand in cand. Insa atunci cand tusea persista saptamani in șir, vine insoțita de flegma, tuse sau oboseala, este momentul sa consulți un specialist. Acesta din urma va lua in considerare mai mulți factori pentru a stabili care este problema din spatele tușitului, printre care: de cat timp persista tusea, in ce parte a zilei apar cele mai intense pusee de tuse, ce alte simptome… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

