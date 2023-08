Adoptarea Strategiei de Securitate a Marii Negre in Congresul SUA reprezinta „o veste buna pentru Romania”, este de parerea generalul american in rezerva Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA in Europa. O astfel de strategie obliga, practic, guvernul american sa puna la punct o strategie ampla pentru zona Marii Negre, care sa acopere domeniile economice, de aparare și de securitate. Astfel, SUA ar deveni un veritabil „concurent” al Rusiei intr-o regiune in care Moscova iși extinde nestingherita influența și controlul, a aratat Ben Hodges intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Digi24.ro.