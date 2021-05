SUA administreaza zilnic milioane de doze de vaccin. Cu toate acestea exista ingrijoarea ca virusul va dezvolta noi tulpini și ca țara nu va atinge imunitatea de turma daca majoritatea populației nu a fost imunizata. In acest context, autoritațile din mai multe state și mari companii incearca sa atraga persoanele mai puțin increzatoare in vaccin […] The post Cum iși conving SUA scepticii sa se vaccineze. Oferind bere sau “‘țigari cu iarba”. Amazon ofera bani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .