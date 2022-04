La propunerea unor lideri UDMR, premierul Nicolae Ciuca a emis ieri o hotarare prin care se dorește impunerea unor noi reguli de urbanism in Delta Dunarii, dar, in realitate, perpetueaza haosul urbanistic din acest paradis unic in lume inclus in patrimoniul UNESCO. Adio parcuri de panouri fotovoltaice in Delta Dunarii Prin Hotararea nr. 491 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr. 1.516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervația Biosferei Delta Dunarii, publicata, ieri, in Monitorul Oficial se aduc o serie de reglementari privind arhitectura structurilor…