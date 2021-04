Cum își așteaptă grecii turiștii. Ce vor putea face pasionații de vacanțe, dar și ce măsuri trebuie să respecte In plina pandemie, gandul multora se indreapta la vacanțele de vara. Printre cele mai populare destinații turistice din Europa se numara Grecia. Grecia depinde in mare masura de turism, iar pandemia și-a pus amprenta destul de tare asupra calatoriilor din și spre aceasta țara. Cu toate acestea, granițele vor fi deschise vara aceasta in anumite condiții. Vizitatorii straini care au fost vaccinați sau care au avut recent un test Covid negative pot intra in țara. Din cauza cazurilor inca in creștere in toata Europa, situația este una incerta. Turismul este vital pentru greci Exista inca restricții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

