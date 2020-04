Cum interpretează Florin Cîțu revizuirea de către Fitch a perspectivei României: Este un avertisment clar dat populiștilor din Parlament Agenția de rating Fitch a pastrat rating-ul României dar a scazut perspectiva. În condițiile crizei prin care trece astazi economia globala pastrarea rating-ului arata încrederea pe care o are agenția de rating în masurile luate de acest guvern, scrie ministrul Finanțelor pe contul sau de Facebook. Ministrul spune ca "înrautațirea perspectivei este un avertisment clar dat de agenția de rating populiștilor din Parlament".



