Cum integrezi nuanțele aurii în amenajarea băii? Nimic nu spune mai bine "eleganța" decat auriul. Folosirea acestui finisaj in designul interior poate adauga o doza de eleganța și rafinament de neegalat oricarei incaperi din casa ta. Fie ca preferi piesele indraznețe, declarative sau accentele discrete, avem o mulțime de idei de bai aurii pentru tine. Baile descrise de finisaje aurii sunt stridente? Auriul este incredibil de versatil și poate fi folosit in atat de multe moduri in designul tau interior. Insa totul ține de echilibru - gasirea echilibrului potrivit poate adauga un aer regal baii tale. Daca scopul tau este… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest caz, ce ai spune de niste biscuiti fragezi si crocanti in acelasi timp, cu aroma subtila de portocala si cardamom? Nu contin gluten, au foarte putin zahar si pot fi gata in maximum o ora!Stelute cu scortisoara, cel mai bun si cel mai simplu desert pentru CraciunVei avea nevoie de urmatoarele…

- Ingrediente1 cana faina3/4 cana cacao pudra1/4 lingurita de sare6 linguri de unt200 grame de ciocolata neagra100 grame de ciocolata alba4 oua, la temperatura camerei1 cana zahar brun3/4 lingurita esenta de vanilie sau rom1 cana bucati de ciocolata neagra1/2 cana bucati de nucaMod de preparare- Incalzeste…

- Remiza alba, 0-0, intre CSM Slatina și Poli Timișoara, un rezultat deloc bun pentru banațeni, care ajung la 14 meciuri fara victorie in Liga 2. Ei au castigat doar prima partida, de atunci reusind sase remize si opt infrangeri. Oltenii sunt la al treilea 0-0 in ultimele patru jocuri. Partida disputata…

- Ingrediente: un crap; ardei roșu; ardei iute; malai; roșii; ceapa alba; usturoi; boia dulce; patrunjel; ulei; pasta de ardei kapia; sare; piper. Mod de preparare: Crapul se curața bine de solzi și se presara cu sare. Apoi se frige bine pe gratar, pe ambele parți, pana se rumenește bine. Intre timp,…

- Pete pe dinți: de ce apar?Toți ne dorim o dantura impecabila și un zambet frumos, insa in timp, dinții iși pot pierde din luminozitate din mai multe motive. Unele cauze nu pot fi controlate, de exemplu inaintarea in varsta sau accidentele din copilarie care pot perturba dezvoltarea smalțului dentar,…

- VIDEO| Nou punct de atracție in județul Alba: Cum vor arata Baile Sarate de la Ocnișoara VIDEO| Nou punct de atracție in județul Alba: Cum vor arata Baile Sarate de la Ocnișoara Localitatea Ocnișoara, din comuna Lopadea Noua, este cunoscuta din vechime pentru apele sarate de care dispune, prospecțiile…

- Comunicat RER Vest – RETIM: Incepe distribuirea sacilor galbeni in Zona 1 Alba. Detalii pentru clienți Asocierea RER Vest – RETIM Ecologic Service anunța ca din 11 noiembrie demareaza distribuirea sacilor galbeni in Zona 1 Alba. Aceștia sunt destinați deșeurilor reciclabile din plastic, metal, hartie…

- Alege viața: 49 de șoferi amendați pentru folosirea telefonului și alți 160 pentru ca nu foloseau centura de siguranța, in perioada 16-22 septembrie Alege viața: 49 de șoferi amendați pentru folosirea telefonului și alți 160 pentru ca nu foloseau centura de siguranța, in perioada 16-22 septembrie Polițiștii…