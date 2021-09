Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 13 septembrie, va incepe un nou an școlar. In Municipiul Iași vor veni și reveni la cursuri aproape 62.000 de preșcolari și elevi, din care 54.583 la unitațile de invațamant de stat, iar 7.305 la cele private. In cadrul unei conferințe de presa organizate marți, 7 septembrie, primarul Mihai Chirica…

- Medicii infectionisti ieseni si autoritatile medicale locale sunt tot mai ingrijorate in legatura cu modul in care evolueaza pandemia, dupa acalmia din ultimele lun. Practic, o statistica realizata pe iulie - august arata ca toti indicatorii negativi s-au dublat: de la numar de infectii la cazuri grave…

- Un barbat de 70 de ani din Pascani, care s-a vaccinat la inceputul anului, este internat cu COVID-19 la Terapie Intensiva in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. In cazul acestuia a fost confirmata tulpina Delta, scrie News.ro . Tot in Terapie Intensiva se afla alti patru pacienti cu COVID-19. Trei…

- Referitor la gradul de ocupare a paturilor (inclusiv paturi ATI) din spitalele suport COVID-19, conform raportarilor ieri erau ocupate 14 paturi, din care unul pat ATI la Spitalul de Boli Infectioase. DSP Iasi a precizat ca pentru persoanele depistate pozitiv cu noul coronavirus in unitatile sanitare…

- Aproape jumatate din cazuri de COVID-19 diagnosticate in ultima saptamana au fost in București, Prahova, Cluj, Iași și Timiș, potrivit Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). In saptamana...

- Omul de știința roman Radu Iliescu, prorectorul UMF Iași, spune ca vaccinurile anti-COVID asigura imunitate timp de cațiva ani, iar daca o persoana a trecut prin boala, imunitatea poate fi pe viața. The post Imunitatea data de vaccinurile anti-COVID poate dura pe viața! Care este condiția appeared first…

- Pe masura ce capitala Italiei incearca sa isi reporneasca economia dupa pandemia de coronavirus, autoritatile au declansat o disputa pentru trotuarele din orasul etern, transmite Bloomberg. In conditiile in care servitul mesei la interior este in continuare interzis de masurile destinate combaterii…