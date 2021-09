Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul Antonelei Grigoraș, care a intrat despuiata pe platoul „Acces Direct” și a incercat sa o omoare, „live”, pe Mirela Vaida, ia o turnura incredibila: autoarea atacului a dezvaluit, in exclusivitate pentru SPYNEWS, din spatele gratiilor, ca a fost convisa de prietena ei sa comita fapta!

- Un eținut roman din Franța se lauda pe internet cu traiul regesc pe care il are in spatele gratiilor. George D. a devenit viral, dupa ce a postat mai multe imagini cu privilegiile pe care le are in spatele gratiilor, ba chiar ii și sfatuiește pe cei aflați pe strada sa comita infracțiuni pentru a putea…

- Magistrații Judecatoriei Sectorului 4 din București au respins vineri cererea de eliberare condiționata din penitenciar a lui Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF in guvernul Boc, informeaza G4media . Decizia nu este definitiva, iar fostul șef al Fiscului poate face contestație la Tribunalul București.…

- Un evadat din Franța a fost prins in Romania, dupa doi ani de cautari la foc continuu. Barbatul fugise din inchisoare in anul 2019 și iata ca a fost prins doi ani mai tarziu, deși trebuia sa stea in spatele gratiilor 24 de ani. Iata ce infracțiune comisese francezul și unde a fost gasit de oamenii legii!

- Ramona Badescu este o femeie frumoasa și chiar și norocoasa. A devenit mama la o varsta la care alte femei nu mai au nicio șansa, ba chiar și-a gasit și sufletul pereche. Despre acesta, s-a aflat ca ar fi facut pușcarie acum aproape 15 ani pentru infracțiuni financiare, dar a fost achitat de toate acuzațiile.

- Un fost deținut al Penitenciarului Braila a ajuns din nou in spatele gratiilor, dupa ce s-a indragostit intr-un mod obsesiv de șefa inchisorii. Femeia nu a mai suportat sa fie harțuita de individ, astfel ca le-a cerut ajutorul colegilor in nenumarate randuri.

- Romina Sala, sora fostului fotbalist argentinian Emiliano Sala, este internata in stare grava intr-un spital din orasul Santa Fe, in nordul tarii, in urma unei tentative de sinucidere, la circa doi ani si jumatate dupa ce fratele sau si-a pierdut viata intr-un accident de avion, relateaza presa internationala.…

- Individa cu probleme psihice care a incercat sa o omoare pe Mirela Vaida, live, la Acces Direct, a primit doua cadouri neașteptate: unul, din partea judecatorilor, altul - din partea procurorilor.