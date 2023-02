Stiri pe aceeasi tema

- Romania a anuntat ieri ca a decis sa suspende activitatea Centrului Rus pentru Cultura si Stiinta din Romania. Informatia i-a fost livrata personal ambasadorului Rusiei la Bucuresti, Valery Kusmin, tot ieri, de catre secretarul de stat din MAE, Iulian Fota, "din dispozitia ministrului afacerilor externe…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a explicat marti, intr-o interventie la Digi24, motivul inchiderii Centrului Rus de Stiinta si Cultura de la Bucuresti. „S-a transformat dintr-un instrument de promovare a culturii intr-un instrument de promovare a propagandei si dezinformarii", a spus Bogdan Aurescu.…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite, luni, ca Ambasadorul Ucrainei la Bucuresti, Ihor Prokopchuk, a fost invitat, din dispozitia ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, la sediul MAE pentru o discutie cu secretarul de stat pentru afaceri strategice Iulian Fota.Partea romana a solicitat…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a declarat vineri, 13 ianuarie, ca a vorbit cu noua ambasadoare a SUA in Romania, Kathleen Kavalec, inclusiv despre ceea ce trebuie facut pentru ca vizele sa nu mai fie necesare pentru romanii care vor sa calatoreasca in SUA. „Am avut…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat ca, pe 26 decembrie, Ucraina va ridica oficial problema excluderii Federației Ruse din Consiliul de Securitate al ONU. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- „Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit ieri, din partea secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, o scrisoare transmisa omologului roman ca urmare a organizarii cu succes și gazduirii in perioada 29-30 noiembrie 2022, la București, de catre șeful diplomației…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a salutat, marti, adoptarea declatatiei ministrilor de Externe NATO in cadrul reuniunii pe care a gazduit-o la Bucuresti. Documentul reitereaza sprijinul pentru Ucraina, importanta regiunii Marii Negre, condamarea agresiunii Rusiei si atacurile rusesti asupra…