Dani Oțil este un tatic model și extrem de implicat in creșterea micuțului sau, insa nu intotdeauna lucrurile ii ies exact așa cum și-ar dori, iar dovada stau imaginile facute publice de Gabriela Prisacariu pe rețelele de socializare. In urma cu cateva ore, vedeta a facut publica o fotografie in care soțul ei doarme in patuțul lui Tiago in timp ce baiețelul il "supravegheaza".