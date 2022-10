Cum identifici nivelul de iod din organism? Iodul este un mineral esențial pentru buna funcționare a glandei tiroide, organ responsabil de creșterea organismului și de controlul metabolismului. Sinteza hormonilor tiroidieni depinde de nivelul de iod din organism. Astfel, atunci cand se suspecteaza un deficit de iod, este necesara determinarea concentrației acestuia. Citește in continuare și afla care sunt simptomele deficitului de iod și cum poate fi acesta identificat! Manifestarile deficitului de iod Deficitul de iod poate provoca simptome neplacute ce variaza de la creșterea in volum a glandei tiroide, pana la dificultațile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

